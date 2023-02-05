Около 50 вагонов грузового поезда с опасными веществами сошли с рельсов в США

Часть вагонов охватило пламя и огонь не утихает около суток Фото: принтскрин видео.

Около 50 вагонов грузового поезда, который перевозил опасные вещества, сошли с рельсов в американском штате Огайо. Об этом передает агентство AP со ссылкой на представителей местных властей.

Как сообщается, все произошло вечером в пятницу, 3 февраля, однако причину аварии не смогли установить до сих пор. Как заявляет представитель Национального совета по безопасности на транспорте Майкл Грэм, часть вагонов охватило пламя и огонь не утихает до сих пор.

«Возгорание по-прежнему сохраняется, и железнодорожные пути все так же заблокированы», - заявил он.

Сообщается, что в 20 из более чем 100 вагонов перевозился винилхлорид, что является ядовитым и легковоспламеняющимся вещество, а продукты его горения представляют опасность для окружающей среды. На данный момент эксперты пытаются установить, какие из содержащих опасные материалы вагонов были повреждены.

По словам главы местной пожарной охраны Кита Дрэбика, винилхлорид представляет наибольшую обеспокоенность. Как он сообщил, аварийные бригады будут держаться на расстоянии, пока не убедятся полностью в том, что приближаться к данным вагонам, а также тушить их безопасно.

«Когда нам скажут, что пора идти и тушить огонь, мои парни войдут и потушат огонь», - заявил начальник пожарной охраны, отметив, что в прочих вагонах находятся другие химические вещества, и на данный момент пожарные ожидают предоставление полного перечня содержимого вагонов.

Напомним, ноябре прошлого года поезд сошел с рельсов в центре Сеула, в результате чего по меньшей мере 30 человек получили ранения.