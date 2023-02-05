Шольц заявил о неоправдавшихся «сценариях ужасов» зимы с замерзающими людьми Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о неоправдавшихся «сценариях ужасов» зимы с замерзающими людьми.

Шольц напомнил, что в СМИ можно было найти прогнозы о суровой зиме с массовыми протестами, а также холоде в домах и замерзающих людях в ФРГ. Кроме того, говорилось и об экономическом кризисе «невообразимых масштабов».

«Хорошая новость в том, что всего этого не произошло», - заявил глава немецкого правительства в разговоре с изданием Bild.

Как рассказал канцлер ФРГ, немецкое правительство разработало пакеты поддержки на сумму 300 млрд евро для граждан, а также предприятий, для помощи с высокими ценами на газ и электричество.

Глава немецкого правительства также отметил, что на побережьях Северной Германии были построены новые терминалы сжиженного природного газа (СПГ) и заключены новые контракты на поставку голубого топлива после того, как Москва их прекратила. «Кризис показал, на что способна Германия», - заявил он.

Напомним, накануне Focus, ссылаясь на работу исследовательской группы Investigate Europe, сообщил о том, что сотрудничество ЕС с США в энергетической сфере грозит рядом рисков, в том числе зависимость от Европы от Вашингтона.