В ФРГ сообщили об энергетической зависимости Европы от США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудничество Европейского союза с Соединенными Штатами в энергетической сфере грозит рядом рисков. Об этом пишет немецкое издание Focus.

Как отмечается, работа исследовательской группы Investigate Europe продемонстрировала, что европейские компании за последнее десятилетие подписали по меньшей мере 33 контракта на поставку американского сжиженного природного газа (СПГ), десять из которых были заключены в прошлом году. В статье говорится о том, что именно такой фактор помогает увидеть, каковы размеры «новой зависимости Европы от США».

«Однако и зависимость от США полна опасностей. Как минимум с тех пор, как у власти в США побывал Дональд Трамп, страна считается подверженной политическим колебаниям. Ее имидж как надежного партнера Европы сильно пострадал», - отмечает издание.

В материале подчеркивается, что выборы американского президента в следующем году могут быть трудными для отношений США с другими странами. Однако журналисты полагают, что не так просто спрогнозировать негативные последствия для сотрудничества Вашингтона и Европы при возвращении на пост главы Белого дома Дональда Трампа или же победы другого республиканца.

«Если когда-нибудь они решат оставить большую часть своего газа себе, то зависимая от них Европа вновь окажется перед новой версией старой проблемы», - пишут авторы материала.

Напомним, Трамп в ноябре прошлого года официально объявил о начале участия в президентской гонке-2024. При этом, как показали опросы среди американцев, экс-президент победит действующего американского лидера Джо Байдена на выборах.