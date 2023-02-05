Шольц заявил, что Путин по телефону "не угрожал ни ему, ни Германии" Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский лидер Владимир Путин во время телефонных переговоров "не угрожал ни ему, ни Германии".

- Нет, Путин не угрожал ни мне, ни Германии, - рассказал немецкий политик в интервью газете Bild am Sonntag, комментируя вопрос журналистов о том, угрожал ли ему по президент РФ по телефону.

Также Шольц добавил, что в телефонных разговорах с российским коллегой "четко прослеживаются совершенно разные точки зрения" на сложившуюся на Украине ситуацию.

В беседе с изданием немецкий канцлер говоря о поставках танков Киеву обратил внимание на то, что "ФРГ и дальше планирует сохранять хладнокровие и продолжать крайне тщательно взвешивать все решения в будущем".

Накануне Олаф Шольц записал обращение по случаю 60-летней годовщины с момента подписания Францией и Германией Елисейского договора. В ходе выступления он упомянул президента РФ Владимире Путине и развитие спецоперации России в Украине.

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