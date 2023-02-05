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НовостиПолитика5 февраля 2023 7:56

Шольц заявил, что Путин по телефону "не угрожал ни ему, ни Германии"

Он добавил, что в телефонных разговорах с российским коллегой "четко прослеживаются совершенно разные точки зрения" на нынешнюю ситуацию на Украине
София ГОНЧАРОВА
Шольц заявил, что Путин по телефону "не угрожал ни ему, ни Германии"

Шольц заявил, что Путин по телефону "не угрожал ни ему, ни Германии"

Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский лидер Владимир Путин во время телефонных переговоров "не угрожал ни ему, ни Германии".

- Нет, Путин не угрожал ни мне, ни Германии, - рассказал немецкий политик в интервью газете Bild am Sonntag, комментируя вопрос журналистов о том, угрожал ли ему по президент РФ по телефону.

Также Шольц добавил, что в телефонных разговорах с российским коллегой "четко прослеживаются совершенно разные точки зрения" на сложившуюся на Украине ситуацию.

В беседе с изданием немецкий канцлер говоря о поставках танков Киеву обратил внимание на то, что "ФРГ и дальше планирует сохранять хладнокровие и продолжать крайне тщательно взвешивать все решения в будущем".

Накануне Олаф Шольц записал обращение по случаю 60-летней годовщины с момента подписания Францией и Германией Елисейского договора. В ходе выступления он упомянул президента РФ Владимире Путине и развитие спецоперации России в Украине.

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