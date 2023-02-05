МИД Китая выразил протест США из-за атаки на аэростат Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел КНР в воскресенье, 5 февраля, выразило протест против действий США, в результате которых был сбит китайский метеорологический зонд. Соответствующее заявление опубликовано на сайте дипломатического ведомства.

В публикации указывается, что китайская сторона неоднократно уведомляла Штаты о том, что аэростат предназначен для гражданского использования.

- Китай выражает свое сильное недовольство и протест против применения Америки силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат. Китай после проверки неоднократно уведомлял США о том, что аэростат ... вошел в (воздушное пространство) США из-за форс-мажора, это была совершенно непредвиденная ситуация, - сообщается на сайте МИД КНР.

Тем временем, в Минобороны КНР назвали применение Вашингтоном военной силы в отношении китайского гражданского беспилотного аэростата чрезмерной реакцией, заявив, что Пекин оставляет за собой право предпринимать дальнейшие действия.

Накануне сайт KP.RU писал, что американские военные подтвердили, что самолеты ВВС США, поднятые в небо над штатом Южная Каролина, сбили воздушный зонд, который Китай признал сбившимся с пути из-за ветров гражданским исследовательским объектом.

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