Минобороны КНР назвало уничтожение США гражданского китайского аэростата чрезмерной реакцией Фото: REUTERS

Министерство обороны КНР назвало применение Вашингтоном военной силы в отношении китайского гражданского беспилотного аэростата чрезмерной реакцией, заявив, что Пекин оставляет за собой право предпринимать дальнейшие действия.

«США применили военную силу для атаки на наш гражданский беспилотный аэростат, что является явной чрезмерной реакцией», - сказано в заявлении военного ведомства, где выразили решительный протест в связи с действиями США.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что американские военные уже несколько дней наблюдают разведывательный воздушный шар над северной частью США, заявив, что он может принадлежать Китаю. В МИД Китая заявили, что речь идет о гражданском аэростате, который используется в научных целях. В ведомстве отметили, шар серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, призвав прекратить спекулировать на тему шпионского аэростата.

Однако США решили уничтожить шар, для чего были задействованы истребители американских ВВС. В Пентагоне заявили, что китайский аэростат вел наблюдение за стратегическими объектами на американской территории США.

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