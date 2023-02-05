В США предупредили о катастрофе из-за украинского конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Затяжной конфликт на Украине рискует привести к тяжелым последствиям для западных стран и всего мира. Об этом в статье для The New York Times пишет обозреватель Росс Дутат.

В публикации он обращает внимание на то, что несмотря на утверждения различных источников и политиков о том, что ситуация будет выгодна Украине и Соединенным Штатам, на деле он дорого обойдется Киеву и Западу. Причем самое страшное, что расплачиваться за него придется не только финансами, но и жизнями людей, считает журналист.

К тому же, кроме возможного столкновения РФ и НАТО и рисках ядерного противостояния, украинский конфликт, по мнению автора, может привести к тяжелому экономическому и демографическому состоянию, а также нанесет ущерб мировой экономике и повлияет на энергетический и продовольственный секторы.

- И после затяжного конфликта Штаты будут плохо подготовлены к угрозам как со стороны Китая, так и к любых других сюрпризов, которые еще может преподнести этот век, - отмечает в статье Дутат.

Обозреватель также выразил мнение, что если Запад намерен избежать потенциальной мировой катастрофы, ему придется пойти на условия Москвы для начала мирных переговоров.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что поставки Западом наступательного вооружения Украине приведут к мировой катастрофе. Он призвал политиков Запада задуматься о последствиях, поскольку технологическое превосходство российского оружия позволит уничтожить их страны, а сам конфликт на Украине завершится трагедией мирового масштаба.