Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов из-за снегопада и гололеда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии принял решение о закрытии для прицепного и полуприцепного автотранспорта трасы Гудаури - Коби, которая является частью Военно-Грузинской дороги. Причиной стали снегопады и гололед. Об этом в воскресенье, 5 февраля, заявила пресс-служба ведомства.

«Из-за снегопада и гололеда на участке Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта запрещено», - говорится в заявлении министерства, где также уточнили, что движение для других видов автотранспорта остается свободным.

Напомним, Военно-Грузинская дорога идет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет. В зимнее время дорогу зачастую закрывают из-за непогоды.

Напомним, днем ранее, 4 февраля, из-за прогнозируемого сильного снегопада в Стамбуле авиакомпания Turkish Airlines приняла решение об отмене 238 рейсов, в том числе международных.