Румынская баржа с 860 тоннами пшеницы затонула в украинском порту Рени Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Румынская баржа с 860 тоннами пшеницы на борту затонула в минувшую субботу, 4 февраля, в украинском порту Рени, расположенном в Одесской области. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщил румынский телеканал ProTV.

Как заявил судовладелец, в ходе погрузки вода стала заливаться в машинное отделение. Пятеро румынских моряков спаслись, но удержать баржу на плаву не смогли. Причины инцидента на данный момент выясняются.

Уточняется, что баржа принадлежит румынской компании, штаб-квартира которой расположена в Констанце.

Напомним, в конце июля прошлого года, Анкара, Москва, Киев, а также Организация Объединенных Наций (ООН) подписали соглашение, в котором оговаривался вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного, а для выполнения данного договора в Стамбуле был создан совместный координационный центр.