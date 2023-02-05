Экс-премьер Израиля Беннет рассказал о 17 черновиках соглашения о перемирии на Украине Фото: REUTERS

Бывший премьер Израиля Нафтали Беннет, который выполнял роль посредника между Москвой и Киевом в начале специальной военной операции, заявил, что перед тем, как западные страны прервал переговоры России и Украины, было подготовлено по меньшей мере 17 черновиков соглашения между сторонами.

«У нас было 17-18 черновиков», - сказал экс-глава израильского правительства в интервью, запись которого он представил на своем YouTube-канале.

Как отметил Беннет, ни один из составленных между сторонами черновиков соглашения до сих пор не был обнародован.

Напомним, в своем интервью Беннет также заявил, что переговоры между Киевом и Москвой были прерваны странами Запада. Как писал сайт KP.RU, по словам экс-главы израильского правительства, в какой-то момент западные страны решили «громить» президента России Владимира Путина, «а не договариваться» с ним.