Пригожин заявил, что в северных кварталах Артемовска ожесточенные бои идут за каждую улицу и каждый дом Фото: REUTERS

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что ожесточенные бои идут за каждое строение и каждую улицу в северных районах Артемовска. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ), на сегодняшний день продолжают удерживать позиции в северных, южных и восточных кварталах города.

«Проясняю ситуацию. ВСУ никуда не отступают. ВСУ бьются до последнего. В северных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку», - сказано в заявлении пресс-службы компании Пригожина «Конкорд».

Напомним, в минувшую пятницу, 3 февраля, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк отказался озвучить потери украинских войск в Артемовске, однако заявил, что Киев «платит высочайшую цену» за удержание этого города.

Позже, в тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет сдавать Артемовск, а намерен «бороться, сколько сможет».