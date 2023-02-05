"Лучше сдаться сейчас, российская армия слишком сильна": немцы осудили Зеленского за слова о ВСУ

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Читатели немецкого издания Die Welt выступили с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского, который накануне заявлял о крайне тяжелой ситуации для ВСУ в Артемовске.

Некоторые отметили, что поражение украинских войск уже близко, а сама страна скоро может и вовсе перестанет существовать.

- Скоро это все кончится. Апрель, май или июнь, и больше не будет Украины, которая могла бы присоединиться к ЕС. Лучше сдаться сейчас, чтобы хоть что-то осталось, - советуют пользователи портала.

Другие же немецкие читатели обратили внимание, что "у Украины будут проблемы", поскольку украинские силы не смогут противостоять России.

- Если он (Зеленский) это говорит публично, то ситуация на Украине действительно тяжелая ... Просто российская армия слишком сильная, - пишут в комментариях читатели.

Ранее сообщалось, что читатели Die Welt обрушились с критикой на речь Зеленского во время его видеообращения. В нем украинский лидер заявил, что "мы уже говорим как участники ЕС". Немецкие пользователи даже стали подозревать Зеленского в сумасшествии.

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