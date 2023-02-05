Politico: служащие ВСУ заявили, что оставляют позиции из-за нехватки людей

Правозащитники отмечают ухудшение дисциплины и бегство из армии по причине строгости законов и недостаточной подготовки солдат Фото: REUTERS

На фоне отклоненной президентом Украины Владимиром Зеленским петиции от солдат с требованием наложить вето на карательный закон о дезертирстве в украинском обществе открылась дискуссия. Об этом пишет издание Politico. Отмечается, что правозащитники констатируют ухудшение дисциплины и бегство из армии по причине строгости законов и недостаточной подготовки.

"Среди киевских сил, состоящих в основном из новобранцев, которым не хватает предыдущего военного опыта или подготовки, некоторые с трудом справляются. Есть те, кто бунтовал против приказов командиров, напивался или хулиганил; другие, у которых заканчивались боеприпасы и моральный дух, бежали, спасая свою жизнь, оставив свои позиции", - говорится в публикации.

Приток сотен тысяч новобранцев, которых Украина должна была экипировать и обучать, выдерживая заградительный огонь со стороны России, поставил под угрозу обычный процесс проверки и привел к тому, что некоторые неподходящие солдаты оказались в бою, рассказал изданию старший старший сержант 47-й отдельной штурмовой бригады Валерий Маркус.

Politico отмечает, что он показал видео солдат, жалующихся на нехватку оружия или неуместные или незаконные приказы от их командиров, прежде чем сказать присутствующим в зале, что "большинство проблем можно решить внутри страны по соответствующим каналам, в то время как публичное обнародование жалоб дискредитирует украинскую армию" и подрывает попытки помочь войска.

"Этот закон будет иметь негативные последствия для защиты прав военнослужащих, обвиняемых в совершении преступления, и снизит уровень мотивации при прохождении службы", - говорится в заявлении общественной организации "Коалиция". - "Это может нести риски как для защиты прав человека, так и для обороноспособности государства".

Напомним, лидер Украины Владимир Зеленский категорически отказался наложить вето на закон о наказании военнослужащих после рассмотрения соответствующей петиции от украинских граждан.

В данном документе Зеленский заявляет о том, что во время вооруженного конфликта с РФ ужесточение наказания для военнослужащих является абсолютно нормальным решением, которое во многом одобрили и поддержали руководители Вооруженных сил Украины.

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