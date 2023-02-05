Илон Маск опубликовал мем после атаки США на китайский аэростат Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский предприниматель Илон Маск посмеялся над сбитым военными США китайским гражданским беспилотным аэростатом. Он опубликовал в Твиттер мем по мотивам мультфильма "Вверх".

На картинке изображен истребитель американских ВВС, который наносит удал удар по множеству разноцветных воздушных шаров, к которым прикреплен дом главного героя мультфильма "Вверх".

Пост Илона Маска в Твиттер. Фото: скрин

Ранее сообщалось, что американские военные подтвердили, что самолеты ВВС США, поднятые в небо над штатом Южная Каролина, сбили воздушный зонд, который Китай признал сбившимся с пути из-за ветров гражданским исследовательским объектом.

После инцидента МИД КНР выразило протест против действий США, в результате которых был сбит китайский метеорологический зонд. В публикации указывается, что китайская сторона неоднократно уведомляла Штаты о том, что аэростат предназначен для гражданского использования.

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