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НовостиОбщество5 февраля 2023 15:02

Илон Маск опубликовал мем после атаки США на китайский аэростат

На картинке изображен истребитель американских ВВС, который наносит удал удар по множеству разноцветных воздушных шаров
София ГОНЧАРОВА
Илон Маск опубликовал мем после атаки США на китайский аэростат

Илон Маск опубликовал мем после атаки США на китайский аэростат

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский предприниматель Илон Маск посмеялся над сбитым военными США китайским гражданским беспилотным аэростатом. Он опубликовал в Твиттер мем по мотивам мультфильма "Вверх".

На картинке изображен истребитель американских ВВС, который наносит удал удар по множеству разноцветных воздушных шаров, к которым прикреплен дом главного героя мультфильма "Вверх".

Пост Илона Маска в Твиттер. Фото: скрин

Пост Илона Маска в Твиттер. Фото: скрин

Ранее сообщалось, что американские военные подтвердили, что самолеты ВВС США, поднятые в небо над штатом Южная Каролина, сбили воздушный зонд, который Китай признал сбившимся с пути из-за ветров гражданским исследовательским объектом.

После инцидента МИД КНР выразило протест против действий США, в результате которых был сбит китайский метеорологический зонд. В публикации указывается, что китайская сторона неоднократно уведомляла Штаты о том, что аэростат предназначен для гражданского использования.

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