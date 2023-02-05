В Минобороны РФ заявили, что спецслужбы Украины готовят масштабную провокацию против России

Сотрудники СБУ готовят управляемы подрыв зданий в Краматорске Фото: REUTERS

Спецслужбы Украины планируют в ближайшее время реализовать масштабную провокацию и обвинить РФ в "военных преступлениях", сообщили в Минобороны РФ. Речь идет о провокации сотрудников СБУ в Краматорске, куда прибыли в том числе прибыли журналисты западных СМИ.

По данным Минобороны, Украина подготовила управляемый подрыв зданий наркологического и онкологического диспансеров в Краматорске, который будут освящать западные СМИ и преподнесут провокацию как "злодеяние" РФ.

"На фоне военных неудач украинской армии киевские власти подобными провокациями пытаются усилить давление на общественное мнение западных стран, чтобы добиться расширения номенклатуры поставок современных вооружений и военной техники для ВСУ", - утверждает военное ведомство.

Минобороны уточнило, что провокация планируется в зданиях наркологического и онкологического диспансеров по адресу ул. Алексея Тихого, д. 31 и ул. Алексея Тихого, д. 17 соответственно. Медперсонал учреждений переведен на удаленный формат работы до особых распоряжений.

Напомним, прежде в Минобороны РФ сообщали, что Украина при помощи "грязной бомбы" планирует выставить Россию как ядерного террориста и запугать местное население.

Позднее Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершили проверки на объектах энергетики Украины, не обнаружив там признаков готовящейся провокации с применением "грязной бомбы".

Проверки проходили в Институте ядерных исследований в Киеве, Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Водах и на "Южном машиностроительном заводе" в Днепре, уточнили в агентстве.

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