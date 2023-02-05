Польша переносит системы Patriot в аэропорт возле Бемово для обучения солдат

Глава Национального минобороны Блащак уточнил, что Patriot необходим для обучения солдат из 3-й варшавской бригады противовоздушной обороны Фото: REUTERS

Вооруженные силы Польши решили перенести системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot в район аэродрома Бемово для запланированного обучения польских солдат. Об этом написал в Twitter министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

"Польские системы Patriot перемещаются из Сохачева в аэропорт в районе варшавского Бемово, где будут расставлены. Это важный элемент обучения солдат из 3-й варшавской бригады противовоздушной обороны", - написал он.

Напомним, Блащак сообщил ранее, что министерство национальной обороны Польши объявило набор добровольцев в возрасте от 15 до 65 лет для обучения военному делу.

По словам Блащака, обучение будет бесплатным и начнется 14 января 2023 года. Тренировки с военными инструкторами будут проводиться по всей Польше. Для обучения несовершеннолетних потребуется согласие их родителей, уточнил вице-премьер.