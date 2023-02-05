Французский политик Филиппо раскритиковал смеющихся Зеленского и фон дер Ляйен на встрече в Киеве Фото: REUTERS

Французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо снова раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за смех во время фотосессии по итогам саммита ЕС-Украина, который прошел в Киеве.

"Урсула, ее европейские комиссары и Зеленский пьяны от смеха! Прискорбно", - написал он в Twitter.

По его мнению, это типичная ситуация для "олигархии". Она всегда "смотрела" на конфликты со смехом и подсчитывала миллионы, заключил политик.

Напомним, вчера, 4 февраля 2023 года, французский политик Флориан Филиппо в Twitter выразил мнение, почему президент Украины Владимир Зеленский и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен хотят, чтобы Украина была частью Евросоюза.

По его мнению, это совпадает с интересами США, целью которых является желание подлить масла в огонь в конфликте с Россией и ослабить европейские страны за счет нового "коррумпированного и нищего" члена союза.