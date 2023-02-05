Папа Римский сообщил о готовности встретиться с Путиным и Зеленским

Папа Франциск заявил, что не посетил Украину лишь потому, что на данный момент нет возможности совершить визит в Москву Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск выразил готовность встретиться с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в любой момент. Информацию об этом передает корреспондент ТАСС из пресс-пула главы Ватикана.

"Я открыт для встречи с обоими президентами - и Украины, и России. Я всегда открыт для встречи", - сказал понтифик.

По его словам, он не посетил Украину лишь потому, что на данный момент нет возможности совершить визит в Москву.

Франциск отметил, что посещал посольство России при Ватикане с целью посетить Москву сразу после начала спецоперации. Он сказал, что хотел поговорить с Путиным и понять, был ли хоть малейший шанс переговоров.

Напомним, Папа Римский Франциск призвал лидера Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров и найти конструктивное решение конфликта дипломатическим путем. Папа считает, что на поле битвы все разговоры ведут в тупик, а не к конструктиву, который может решить проблемы на многие десятилетия.