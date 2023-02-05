Польша начнет строительство заграждения с системой слежения на границе с Россией в марте 2023 года

Польша начнет строительство ограждения с системами слежения на границе с РФ в Калининградской области в марте 2023 года Фото: REUTERS

Польша начнет строительство ограждения с системами слежения на границе с РФ в Калининградской области в марте 2023 года. Об этом сказала Польскому агентству печати пресс-секретарь пограничной охраны республики Анна Михальская.

По ее словам, сейчас подрядчик готовит проект для согласования с погранохраной.

"Монтаж заграждения должен начаться в марте этого года", - цитирует агентство Михальскую.

Она уточнила, что протяженность ограды составит 200 км границы и будет представлять собой систему круглосуточного слежения из датчиков и камер. По предварительным оценкам стоимость проекта достигнет 82 млн долларов.

Прежде сайт "КП" писал, что Польша построит электронное заграждение на границе с Россией. Как уточнили пограничники, в проекте будут использоваться датчики, определяющие различные физические характеристики объектов. В Польше полагают, что это обеспечит «комплексную ситуационную картину, сбор, обработку и передачу информации в непрерывном режиме», при этом независимо от рельефа местности и погодных условий.