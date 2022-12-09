Польша построит электронное заграждение на границе с Россией Фото: REUTERS

Польша построит электронное заграждение на границе с Россией. Пограничная охрана республики подписала с подрядчиком договор на возведение забора, сумма контракта составит 82 миллиона долларов.

«Электронное заграждение протяженностью 199 километров охватит всю сухопутную границу с Калининградской областью, кроме Вислинской косы, где границу уже несколько лет охраняют электронные устройства», – сообщается на сайте польской Погранохраны.

Как уточнили пограничники, в проекте будут использоваться датчики, определяющие различные физические характеристики объектов. В Польше полагают, что это обеспечит «комплексную ситуационную картину, сбор, обработку и передачу информации в непрерывном режиме», при этом независимо от рельефа местности и погодных условий.

Напомним, в начале ноября министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объявил о начале строительства временных заграждений на границе с Россией в Калининградской области.

Как писал сайт KP.RU, в Кремле пообещали не мешать Польше строить заграждение на границе с Калининградской областью.