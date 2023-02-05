Зеленский ввел санкции против 200 российских компаний Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях в отношении 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли, в том числе "Росатом" и его дочерних компаний.

"Введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли России. И это не последнее решение относительно этой их отрасли", - подтвердил Зеленский в телеграм-канале.

Соответствующий указ власти Украины опубликовали на сайте офиса президента. В списке – 200 предприятий и компаний.

Напомним, 15 января 2023 года президент Украины Зеленский подписал указ о санкциях в отношении 198 человек из России, Белоруссии и Украины, предложенных Советом нацбезопасности и обороны (СНБО).Текст документа размещен на сайте офиса президента Зеленского.

Помимо российских деятелей культуры, политиков, представителей медиа, в перечень ограничительных мер попали есть украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко, политолог Василь Вакаров, писатель Владимир Сергиенко, а также белорусский журналист Григорий Азаренок и генеральный директор белорусского телеканала СТВ Александр Осенко.