Зеленский подписал указ о санкциях против 198 деятелей из России, Белоруссии и Украины Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях в отношении 198 человек из России, Белоруссии и Украины, предложенных Советом нацбезопасности и обороны (СНБО).Текст документа размещен на сайте офиса президента Зеленского.

"В соответствии со статьей 107 конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 января 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в указе президента Украины. Документ вступает в силу с момента опубликования.

Помимо российских деятелей культуры, политиков, представителей медиа, в перечень ограничительных мер попали есть украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко, политолог Василь Вакаров, писатель Владимир Сергиенко, а также белорусский журналист Григорий Азаренок и генеральный директор белорусского телеканала СТВ Александр Осенко.

Вместе с тем Владимир Зеленский внес корреспондентов "Комсомольской правды" Виктора Баранца и Дарью Асламову в санкционный список.

Прежде лидер Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции в отношении российских культурных деятелей. Всего в перечень попали 119 лиц.

Так, в санкционном списке оказались, в частности, режиссер Никита Михалков, певцы Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Дима Билан, Ирина Аллегрова и другие деятели культуры РФ.

Из приложения президента Украины Зеленского следует, что всего санкции введены против 198 человек. Среди них военкоры Семен Пегов и Юрий Котенок, телеведущие Дмитрий Губерниев, Руслан Осташко, Евгений Рожков, Борис Корчевников и Екатерина Березовская, журналисты Павел Зарубин, Марина Ахмедова, Андрей Стариков, Анастасия Попова, Владимир Кобяков, Марьяна Наумова, Антон Степаненко, Вадим Такменев, Владимир Корнилов, а также блогер Дмитрий Пучков, публицист Николай Стариков, декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков, продюсер Яна Рудковская, актеры Егор Бероев и Эвелина Бледанс, певец Юрий Лоза и бывший губернатор Московской области Борис Громов.