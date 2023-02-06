Шварценеггер на автомобиле сбил велосипедистку в Лос-Анджелесе

Шварценеггер сбил велосипедистку в Лос-Анджелесе. Фото: REUTERS

Американский актер Арнольд Шварценеггер стал участником дорожно-транспортного происшествия. Это произошло в Лос-Анджелесе утром 5 февраля, пишет издание TMX.

Сообщается, что 75-летний «терминатор» сбил велосипедистку, когда ехал на своем внедорожнике. Предварительно установлено, что женщина на велосипеде резко свернула на полосу перед авто Шварценеггера. Актер нажал на тормоз, но не успел остановить автомобиль и сбил женщину.

По данным издания, женщина с травмами в больнице, а ее помятый велосипед Шварценеггер лично отвез в ремонт.

Ранее сайт KP.RU писал, что легендарный Арнольд Шварценеггер получил главную роль в новом проекте Netflix. Шпионский сериал расскажет об отце и дочери, втайне друг от друга работающих на ЦРУ. Однажды герои узнают правду и понимают, что все их отношения были ложью, и на самом деле совсем они не знают друг друга.

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