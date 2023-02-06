Гендиректор «Кирасы» Кормушин рассказал маскировке-хамелеоне для российских бойцов

Для российских солдат разрабатывается маскировочная экипировка из новых материалов. Фото: Александр КОЦ

Комплект маскировочной экипировки, который позволит бойцу сливаться с местностью и становиться невидимым для тепловизоров, разрабатывается в России. Об этом рассказал генеральный директор ЗАО «Кираса» Владимир Кормушин.

По словам Кормушина, эффект достигается за счет специальных тканей и особых красителей.

«Сегодня нам ставится задача укрыть военнослужащих в различных диапазонах длин волн, в том числе в тепловизионном. Это возможно достичь благодаря появлению новых специальных материалов», - рассказал он РИА Новости, добавив, что маскировка должна меняться сама, как это делает хамелеон.

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