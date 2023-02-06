В Турции объявили самый высокий уровень тревоги после землетрясения

В нескольких городах Турции разрушены здания после сильного землетрясения, объявлен четвертый уровень тревоги. Фото: REUTERS

В Турции объявлен самый высокий уровень тревоги после землетрясения, которое произошло в ночь на понедельник 6 февраля на юго-востоке страны.

«В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Мы совместно с Управлением по чрезвычайным ситуациям направили спасателей в регионы», - цитирует ТАСС главу турецкого МВД Сулеймана Сойлу.

Глава турецкого силового ведомства добавил, что в пострадавшие регионы будет отправлена гуманитарная помощь. Уровень тревоги четвертой степени (самый высокий) предполагает также международную помощь, добавил Сойлу.

Информация о жертвах и пострадавших не сообщается.

Напомним, после землетрясения в Турции сообщается о разрушении зданий в ряде городов страны. В частности, разрушено восьмиэтажное здание в Диярбакыре.

В то же время сирийские СМИ сообщают о множестве разрушенных из-за землетрясения зданий в городе Алеппо.