Россия стала четвертой в мире по золотовалютным резервам по итогам 2022 года Фото: REUTERS

Китай в семнадцатый раз подряд остался лидером по золотовалютным резервам, а Россия по итогам 2022 года заняла четвертое место.

Как передает РИА Новости со ссылкой на данные национальных центробанков, Китай лидирует с запасами золотовалютных резервов на 3,31 триллиона долларов, а за ним следует Япония с 1,27 триллионами долларов. Тройку замыкает Швейцария с запасами в 924 миллиарда долларов. Россия завершает год с золотовалютными активами в 582 миллиарда долларов, обгоняя таким образом Индию, которая накопила 563 миллиарда долларов.

С восьмого места на шестое поднялась Саудовская Аравия, у которой накоплено 460 миллиардов долларов, а вот на седьмую опустился Гонконг с 424 миллиардами долларов. Южная Корея (424 миллиарда долларов) опустилась на восьмую позицию. Десятку замыкают Бразилия (325 миллиардов долларов) и Германия (295 миллиардов долларов).

Единственным новичком топ-30 стала Швеция, которая поднялась на 30-ю строчку вместо Нидерландов.

Напомним, Россия вышла на четвертое место в мире по золотовалютным резервам в конце ноября прошлого года, обогнав Индию.