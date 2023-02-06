Число погибших из-за землетрясения в Турции составило 76 человек Фото: REUTERS

По меньшей мере 76 человек погибли, 440 пострадали в результате землетрясения, которое произошло в семи провинциях Турции в ночь на понедельник, 6 февраля. Об этом сообщило управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

«По состоянию на 06.30 утра 76 человек погибли и 440 человек получили ранения в семи провинциях в результате землетрясения магнитудой 7,4, эпицентром которого стал район Пазарчик в Кахраманмараше», - сказано в заявлении управления.

Информация о числе пострадавших обновляется. Количество жертв растет.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник, 6 февраля, в провинции Кахраманмараш, в результате чего были разрушены здания в нескольких городах страны. Сообщалось также о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощущали также в Ливане. Как писал сайт KP.RU, в Турции объявлен самый высокий уровень тревоги после землетрясения.