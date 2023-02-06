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НовостиПолитика6 февраля 2023 5:46

Марочко сообщил о дезертирстве украинских военных под Кременной в ЛНР

Подполковник ЛНР отметил низкий уровень морально-психологического состояния в рядах ВСУ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Марочко сообщил о дезертирстве украинских военных под Кременной в ЛНР

Марочко сообщил о дезертирстве украинских военных под Кременной в ЛНР

Фото: REUTERS

Часть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертируют с позиций около города Кременная в Луганской Народной Республики (ЛНР), где на данный момент наступают российские войска. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Кременная отмечено самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими», - приводит РИА Новости слова подполковника ЛНР.

По его словам, в ходе военных действий российские военные «отмечают на кременском направлении низкий уровень морально-психологического состояния в рядах вооруженных формирований Украины».

Марочко отметил, что некоторые военнослужащие оставляют свои позиции, не оказывая при этом какого-либо существенного сопротивления. Как он заявил, националистические подразделения, которые перебрасывает Киев для сдерживания собственных войск, не в состоянии справиться с этой задачей.

Напомним, в конце декабря 2022 года подполковник ВСУ пожаловался на самовольное оставление военной части своими подчиненными, призывая ужесточить на Украине наказание за дезертирство.