Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика25 декабря 2022 13:15

Подполковник ВСУ пожаловался на массовое дезертирство военных

На Украине призывают ужесточить наказание за дезертирство
Сергей ГАПЧУК
Подполковник ВСУ пожаловался на массовое дезертирство военных

Подполковник ВСУ пожаловался на массовое дезертирство военных

Фото: REUTERS

Подполковник ВСУ пожаловался на самовольное оставление военной части своими подчиненными и призвал ужесточить наказание за дезертирство на Украине. Слова военнослужащего процитировали украинские СМИ.

«У меня в подразделении числится около десятка солдат и сержантов, которые уже уходили в «самоволку». И отделались мягким наказанием. Но половина из них снова сбежала. Зачем мне такие солдаты, в которых я не уверен? Поэтому дезертиров надо отметать и судить сразу, при первой попытке сбежать», — сообщил украинский военный.

Также в статье приводится мнение другого военнослужащего, что нередко украинские силовики не выдерживают и ломаются морально из-за подавляющего превосходства российской артиллерии на передовой.

Кроме того, еще один офицер отметил, что ВСУ нуждаются в поднятии дисциплины, но указал на крайне низкое качество подготовки мобилизованных украинских солдат, многие из которых не соответствуют минимальным требованиям для службы в вооруженных силах.

Как писал сайт KP.RU, 25 декабря офицер НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил, что ВСУ ведут переброску дополнительных сил в направлении Сватово в ЛНР. По его словам, подкрепление не запланировано заранее – оно связано с высокими потерями и неэффективностью украинских средств огневого поражения.

Марочко со ссылкой на данные разведки заявил, что командование ВСУ перебрасывают в район Артемовска дополнительные спецподразделения для удержания данного пункта.

Он подчеркивал, что мобилизованные украинские военные самовольно покидают позиции у Соледара, за который идут бои в Донбассе. По его словам, военнослужащие из числа мобилизованных "начали сбегать с позиций и сдаваться органам военного правопорядка", не дожидаясь какого-либо ужесточения мер по дисциплине.

25 декабря разведчики 6-й армии Западного военного округа (ЗВО) с помощью дрона обнаружили скопление украинских войск в лесополосе на Купянском направлении, после чего произвели удар по ним из гранатомета. Кроме того, военные группы "Викинг" ЗВО уничтожили опорный пункт с иностранными наемниками в районе Марьинки в ДНР.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как изменится ход спецоперации с наступлением нового года