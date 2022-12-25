Подполковник ВСУ пожаловался на массовое дезертирство военных Фото: REUTERS

Подполковник ВСУ пожаловался на самовольное оставление военной части своими подчиненными и призвал ужесточить наказание за дезертирство на Украине. Слова военнослужащего процитировали украинские СМИ.

«У меня в подразделении числится около десятка солдат и сержантов, которые уже уходили в «самоволку». И отделались мягким наказанием. Но половина из них снова сбежала. Зачем мне такие солдаты, в которых я не уверен? Поэтому дезертиров надо отметать и судить сразу, при первой попытке сбежать», — сообщил украинский военный.

Также в статье приводится мнение другого военнослужащего, что нередко украинские силовики не выдерживают и ломаются морально из-за подавляющего превосходства российской артиллерии на передовой.

Кроме того, еще один офицер отметил, что ВСУ нуждаются в поднятии дисциплины, но указал на крайне низкое качество подготовки мобилизованных украинских солдат, многие из которых не соответствуют минимальным требованиям для службы в вооруженных силах.

Как писал сайт KP.RU, 25 декабря офицер НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил, что ВСУ ведут переброску дополнительных сил в направлении Сватово в ЛНР. По его словам, подкрепление не запланировано заранее – оно связано с высокими потерями и неэффективностью украинских средств огневого поражения.

Марочко со ссылкой на данные разведки заявил, что командование ВСУ перебрасывают в район Артемовска дополнительные спецподразделения для удержания данного пункта.

Он подчеркивал, что мобилизованные украинские военные самовольно покидают позиции у Соледара, за который идут бои в Донбассе. По его словам, военнослужащие из числа мобилизованных "начали сбегать с позиций и сдаваться органам военного правопорядка", не дожидаясь какого-либо ужесточения мер по дисциплине.

25 декабря разведчики 6-й армии Западного военного округа (ЗВО) с помощью дрона обнаружили скопление украинских войск в лесополосе на Купянском направлении, после чего произвели удар по ним из гранатомета. Кроме того, военные группы "Викинг" ЗВО уничтожили опорный пункт с иностранными наемниками в районе Марьинки в ДНР.

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