Взрыв произошел на газопроводе в турецкой провинции Хатай Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взрыв произошел утром в понедельник, 6 февраля, на газопроводе, расположенном в турецкой провинции Хатай на юго-востоке страны, где ранее произошло землетрясение, начался пожар. Об этом сообщает агентство IHA, уточняя, что пожар на газопроводе до сих пор не потушен.

Как заявил глава сельской администрации в деревне Топбогазы, взрыв произошел на двух разных участках трубопровода, между которыми около трех километров. По его словам, все произошло после разрушительного землетрясения в этом регионе.

Компания Botas сообщила, что землетрясение не повлияло на само работу нефтепроводов в Турции, однако в качестве меры предосторожности приняли решение приостановить подачу газа в некоторые региона, расположенные рядом с эпицентром землетрясения.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло рано утром в понедельник, 6 февраля, в провинции Кахраманмараш. Как писал сайт KP.RU, жертвами стали по меньшей мере 76 человек, а около 440 получили ранения.