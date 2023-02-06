Опасность цунами объявлена на юге Италии после мощного землетрясения в Турции Фото: REUTERS

Департамент гражданской защиты Италии заявил об опасности возникновения цунами у южных берегов страны из-за мощного землетрясения, которое произошло накануне в Турции. В заявлении, размещенном на сайте ведомства, жителям советуют отдалиться от прибрежных зон, следуя указаниям местных властей.

По расчетам Центра предупреждений цунами Национального института геофизики и вулканологии, волны, сформированные из-за быстрого перемещения больших масс воды, способны достигнуть юга страны утром понедельника, 6 февраля, в том числе и берегов областей Калабрия, Апулии и Сицилии.

Как передает газета Il Messaggero, специалисты из департамента сообщают, что на данный момент волны не превышают 15 см. Газета La Repubblica сообщает, что в Калабрии временно прекратили движение поездов.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4, которое произошло в ночь на понедельник, 6 февраля, в турецкой провинции Кахраманмараш, привело к разрушению многих городов, а его отголоски были слышны в других странах. Согласно последним данным, жертвами стали 76 человек, по меньшей мере 440 получили ранения.