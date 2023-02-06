Рябков заявил об отсутствии диалога России с США по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва на данный момент не ведет диалог с Вашингтоном по ситуации на Украине. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Дипломат заявил, что у него нет каких-либо данных о предполагаемых контактах главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса с российской стороной. Рябков назвал заявления о таких контактах вбросами, которые в свою очередь вызывают волну спекуляций.

«Ни по каким линиям, кроме общения соответственно представителей МИД и госдепартамента с посольствами США в Москве и России в Вашингтоне, эпизодические телефонные звонки на других уровнях имеют место», - заявил замглавы внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что «никаких встреч, никаких специализированных форматов для подобного рода консультаций не практикуется».

Напомним, накануне появилась информация о том, что Бернс обсуждал с представителям Украины мирный план президента США Джо Байдена, согласно которому Киев должен передать Москве контроль на 20% территории страны, а российская стона завершила бы спецоперация, однако таких договоренностей достигнуть не удалось.

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