Рубль укрепился по отношению к евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже в понедельник, 6 февраля 2023 года, опустился ниже 76 рублей, что произошло впервые с 31 января.

Согласно информации биржи на 10:54 по московскому времени, курс европейской валюты повышался почти до 75,97 рубля.

К 11:00 курс евро замедлил свое падение до 75,98 рубля (-0,91%), а курс доллара при этом почти не изменился. Американская валюта находится на отметке 70,5 рубля (-0,09%).

Как ранее писал сайт KP.RU, кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев выразил мнение, что разбалансировка курсов доллара и евро может указывать на интерес со стороны крупных покупателей. По его оценке, мировой тенденции к ослаблению доллара и укреплению евро пока нет.