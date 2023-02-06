Путин направил соболезнования Эрдогану и Асаду из-за многочисленных жертв землетрясения Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин выразил глубокие соболезнования турецкому и сирийскому президентам Реджеп Тайипу Эрдогану и Башару Асаду в связи с последствиями землетрясения, которое произошло в понедельник, 6 февраля, в Турции, отметив, что Москва готова оказать необходимую помощь в ликвидации последствий стихии.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии. Готовы оказать необходимую помощь в этой связи», - сказано в телеграмме к турецкому лидеру.

В телеграмме к сирийскому коллеге российский лидер выразил надежду «на скорейшее выздоровление всех пострадавших», и также заявил о готовности «оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия».

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, однако толчки были отмечены в других странах. Как писал сайт KP.RU, в Сирии землетрясение привело к гибели по меньшей мере 270 человек. Жертвами стихии в Турции, по последним данным, стало около 280 человек, а более 2 тысяч пострадали.