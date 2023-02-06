Число погибших при землетрясении в Сирии выросло до 237 человек

Землетрясение унесло сотни жизней в Сирии и Турции Фото: REUTERS

Число погибших в результате землетрясения на территории Сирии продолжает увеличиваться. Как сообщает министерство здравоохранения страны, количество жертв на утро понедельника, 6 февраля 2023 года, достигло 237 человек.

Растет и число людей, получивших травмы. По последним данным сирийского Минздрава, во время подземных толчков в республике пострадали 639 человек.

Напомним, в результате землетрясения в сирийском Алеппо разрушены многие здания. Спасатели достают людей из-под завалов. Серьезно досталось от стихийного бедствия и соседним странам - Турции и Ираку.

Как ранее писал сайт KP.RU, эпицентром землетрясения магнитудой 7,4 стал район Пазарчик в Кахраманмараше. По последней информации, число погибших во время подземных толчков в Турции достигло 76 человек. Еще 440 человек получили ранения.