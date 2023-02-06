Премьер Польши заявил о возможности Третьей мировой войны из-за украинского конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о возможности Третьей мировой войны из-за украинского конфликта.

«Конец этой войне наступит именно тогда, когда Россия решит уйти с территории Украины. Либо добровольно, либо в принудительной форме», - сказал глава польского правительства в интервью испанской газете Mundo, комментируя вопрос, чем, по его мнению, закончится украинский конфликт.

Комментируя уточняющий вопрос о том, означает ли «принудительная форма» Третью мировую войну, Моравецкий заявил, что Варшава «учитывает все сценарии».

Напомним, ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя грядущую поставку Киеву вооружения и тяжелой военной техники, сказал о том, что Третья мировая война начнется не на танках или истребителях.