Косачев заявил о тридцати биолабораториях США на территории Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-спикер Совета Федерации РФ, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев заявил, что на сегодняшний день на украинской территории сохраняется по меньшей мере три десятка американских биолабораторий.

«Сейчас на территории Украины сохраняется не менее трех десятков биолабораторий США. Хотя понятно, что они прекращают деятельность в тех населенных пунктах, которые переходят под контроль РФ», - заявил вице-спикер Совфеда РФ.

Косачев отметил, что в общей сложности из 300 биолабораторий США, которые находятся за пределами страны, по меньшей мере 50 располагаются вдоль российской границы.

Напомним, ранее заместитель директора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби сказал о том, что Вашингтон проводил в биолабораториях на украинской территории исследования по предотвращению пандемии.