Анатолий Антонов Фото: Евгения ГУСЕВА

Слова замдиректора по страткоммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби о том, что в американских биолабораториях решали задачу по борьбе с пандемией коронавируса, противоречат другим заявлениям Вашингтона по этой теме. Об этом заявил посол России в Соединенных Штатов Анатолий Антонов. Его слова приводятся в телеграм-канале посольства.

"Американцы противоречат сами себе, - подчеркнул Антонов. - Если такая программа носила сугубо мирный характер, то почему работы были столь оперативно свернуты? Почему этими вопросами занимаются военные, а не гражданские специалисты? Ответ очевиден: Вашингтону было и есть, что скрывать".

Дипломат напомнил, что работы велись в строгой секретности и были резко свернуты, чтобы результаты не попали в руки Москвы, о чем говорил в том числе и Кирби.

Посол также напомнил, что российское министерство обороны располагает материалами, которые доказывают, что Пентагон создавал компоненты биологического оружия.

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель директора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты проводили в украинских биолабораториях исследования по предотвращению пандемии.

Напомним, турецкий колумнист Эрхан Алтыпармак выразил мнение, что Соединенные Штаты использовали украинцев в качестве подопытных кроликов в биологических лабораториях на территории Незалежной, и президент страны Владимир Зеленский должен был об этом знать. По словам Алтыпармака, на этом фоне жителям Украины следует задуматься о том, кто их настоящий враг.