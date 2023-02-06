Экономист Рубини предрек закат доллара как резервной валюты в течение 10 лет

В США предсказывают конец гегемонии доллара в мире Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Доллар в течение ближайших десяти лет перестанет быть основной резервной валютой в мире. Такое мнение выразил американский экономист Нуриэль Рубини. Его слова приводит Financial Times.

По оценке эксперта, юань составит конкуренцию американской валюте на фоне усиливающегося геополитического соперничество Соединенных Штатов и Китая.

Рубини, в частности, напомнил, что КНР и Саудовская Аравия уже провели первую транзакцию в юанях. По его оценке, вскоре это может стать нормой и для других государств.

Экономист добавил, что доминированию доллара также угрожают цифровые валюты и платежные системы WeChat Pay и Alipay.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Соединенных Штатах всерьез допускают вероятностью резкого обвала и краха американского доллара, а также рассматривают как реальную возможность тотального падения международного авторитета национальной валюты.

Такое мнение высказала российский колумнист Виктория Никифорова. По ее словам, в руководстве США и экспертном сообществе уже вовсю идут разговоры о том, что доллар за последнее время серьезно деградировал и многие серьезные и влиятельные государства минимизируют сделки и операции в американской валюте.