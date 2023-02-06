Песков заявил, что Россия ждет сигнала для отправки спасателей в Сирию и Турцию

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия готова отправить спасателей в Сирию и Турцию для помощи в ликвидации последствия разрушительного землетрясения, что обозначено на политическом уровне. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 6 февраля 2023 года.

По словам пресс-секретаря российского лидера, для отправки спасателей осталось лишь получить сигнал от сирийских и турецких друзей.

Дмитрий Песков добавил, что Москва готова предоставить Анкаре и иную помощь, в том числе технологии, позволяющие определить жизнеспособность зданий после землетрясений.

Объем помощи Турции со стороны России будет зависеть от потребностей и запросов турецких властей, уточнил представитель Кремля.

Как писал сайт KP.RU, большое количество людей получило травмы из-за землетрясения в Турции. Там медицинская помощь потребовалась порядка 2,4 тысячи пострадавшим, а 284 человека погибли.