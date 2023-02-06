Свыше 2 тысяч человек пострадали при землетрясении в Турции

Количество погибших и пострадавших в результате землетрясения в Турции продолжает расти Фото: REUTERS

Вице-президент Турции Фуат Октай уточнил число погибших и пострадавших в результате землетрясения на территории страны, которое произошло ранним утром в понедельник, 6 февраля 2023 года.

По словам чиновника, жертвами стихийного бедствия стали 284 человека. Еще 2383 людям потребовалась медицинская помощь.

"В результате землетрясения погибли 284 гражданина, пострадали 2323", - уточнил Фуат Октай в ходе брифинга о последствиях природного катаклизма.

Напомним, граждане России не обращались за помощью в генконсульство РФ в Анталье в связи с землетрясением в Турции. Об этом дипломаты сообщили утром в понедельник, 6 февраля 2023 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, по данным министерства здравоохранения Сирии, количество жертв в результате подземных толчков достигло 237 человек, а число пострадавших выросло до 639 человек.