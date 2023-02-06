Песков: Путин и Лукашенко договорились провести встречу в ближайшие месяцы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились о встрече в ближайшие два месяца.

- Два президента вчера (5 февраля) провели весьма содержательный, продолжительный телефонный разговор. Обсуждался очень широкий круг вопросов, - рассказал журналистам Песков.

Он также добавил, что речь шла о правилах проведения Высшего госсовета Союзного государства и других мероприятий.

- А также условились в течение пары месяцев снова провести встречу, - добавил пресс-секретарь российского президента.

Днем ранее сайт KP.RU писал, что Путин и Лукашенко договорились провести Госсовет Союзного государства в апреле-мае 2023 года. В ходе телефонных переговоров они также обсудили общую повестку взаимодействия в экономике, политике и вопросы безопасности.