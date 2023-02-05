Президенты России и Белоруссии договорились провести встречу в ближайшее время

Путин и Лукашенко договорились провести Госсовет Союзного государства в апреле-мае 2023 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко договорились о встрече в рамках Госсовета Союзного государства в апреле-мае 2023 года. Об этом пишет белорусское издание "Пул-первого" в своем телеграм-канале.

"Высший госсовет предварительно планируется провести в апреле-мае. На заседании, как ожидается, имеющиеся договоренности будут формализованы, подписаны соответствующие документы", - пишет издание.

Вместе с тем, лидеры стран договорились запланировать еще одну встречу для обсуждения совместных антисанкционных мер и обсудить "контроль за исполнением двумя Правительствами поручений, данных Президентами ранее".

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер РФ Владимир Путин 5 февраля провели телефонные переговоры.

Как выяснилось позднее, главы государств "обсудили общую повестку взаимодействия в экономике, политике, вопросы безопасности. В частности, говорили о дальнейших действиях в рамках Союзного государства по обеспечению безопасности Белоруссии и России".

Напомним, Союзное государство России и Белоруссии имеет планы военного строительства, с учетом продолжающихся провокаций, в частности, со стороны Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.