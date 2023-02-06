Шойгу предложил главе Минобороны Турции помощь в связи с землетрясением Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром, выразив соболезнования в связи гибелью жителей республики в результате землетрясения.

Как сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства, Шойгу предложил оказание всей необходимой помощи по линии Минобороны РФ в ликвидации последствий землетрясения, в том числе медицинской помощи пострадавшим. Акар в свою очередь поблагодарил российского коллегк за предложенную помощь, пообещав подготовить в ближайшее время конкретные предложения.

Напомним, эпицентром землетрясения магнитудой 7,4 стал район Пазарчик в турецком Кахраманмараше. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в стране из-за землетрясения погибли 912 человек. По словам политика, в разных городах республики обрушились 2 818 зданий. Как отметил турецкий лидер, это землетрясение стало крупнейшим в Турции с 1939 года.

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