Эрдоган заявил, что при землетрясении в Турции погибли 912 человек Фото: REUTERS

В Турции в результате замлетрясения погибли 912 человек, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«На данный момент погибло 912 человек, ранены 5 385 человек, спасены 2 470», – сказал политик в центре по координации спасательных работ.

По словам политика, в разных городах страны обрушились 2 818 зданий. Как отметил Эрдоган это землетрясение стало крупнейшим в Турции с 1939 года.

Напомним, ранее вице-президент Турции Фуат Октай уточнил, что число погибших и пострадавших в результате землетрясения на территории страны, которое произошло в понедельник, 6 февраля, составило 284 человека. Еще 2 383 людям потребовалась медицинская помощь.

Граждане России не обращались за помощью в генконсульство РФ в Анталье в связи с землетрясением в Турции.

Как писал сайт KP.RU, эпицентром землетрясения магнитудой 7,4 стал район Пазарчик в Кахраманмараше.