Норвегия собирается выделить Украине 7,3 млрд долларов в течение пяти лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Осло собирается выделить Киеву финансовую помощь в размере 75 млрд норвежских крон (примерно 7,3 млрд долларов) в течение пяти лет. Об этом пишет газета Verdens Gang.

Как передает издание, Осло собирается обеспечивать как военную, так и гражданскую поддержку Киеву. На данный момент Норвегия разрабатывает многолетнюю программу помощи Украине, включающую в себя финансирование военного сектора и восстановление гражданской инфраструктуры.

По данным издания, норвежские власти планируют выделить по меньшей мере 14 млрд крон (около 1,36 млрд долларов) уже в 2023 году.

Напомним, ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил о планах Осло предоставить «пакет многолетней помощи» Киеву, а также странам, пострадавшим от последствий украинского конфликта. Как ожидается, норвежские власти направят Украине часть денег, заработанных на экспорте энергоресурсов.

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