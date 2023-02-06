Служба безопасности Украины предъявила заочное обвинение главе РЖД Белозёрову

Олег Белозеров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочно обвинение главе РЖД Олегу Белозерову. Об этом 6 февраля 2023 года сообщается в посте в Telegram-канале ведомства.

- Гендиректору ОАО "Российские железные дороги" по материалам СБУ предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины ("Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны"), - говорится в сообщении.

Санкции по данной статье предусматривают серьезное наказание - лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как заявляют в СБУ, глава РЖД якобы организовал доставку железнодорожным транспортом российской бронетехники и личного состава в направлении госграницы Украины.

До этого сообщалось, что СБУ предъявила обвинение главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной. Сейчас решается вопрос "объявления фигурантки в международный розыск". Также на Украине сообщали о предъявлении обвинений главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, а также двум его подчиненным за "военные преступления".