Экс-советник Пентагона заявил о предстоящем распаде НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Североатлантический альянс ждет распад, если не будут начаты скорые переговоры по украинскому кризису.

«Если мы не начнем быстрые переговоры, это уничтожит НАТО», - заявил экс-советник главы Пентагона в интервью, отрывок которого привел информационно-аналитический канал Redacted News.

Макгрегор заявил, что НАТО создавали в виде оборонительного альянса и этот блок «не был придуман для нападения на кого-либо». Однако, по его словам, с 90-х годов его пытаются использовать в качестве наступательного оружия.

«Если мы все больше будем давить на НАТО, то альянс развалится», - заявил он.

Напомним, в прошлом году греческий аналитик-тюрколог, профессор Университета Пантеон Димитрис Стафакопулос заявил, что к развалу Североатлантического альянса может привести обострение конфликта Греции и Турции. Это произошло после того, как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал о том, что цена за обострение отношений с Анкарой будет для Афин тяжелой.