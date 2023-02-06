Швеция развернула ЗРК Patriot на западе страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швеция развернула зенитные ракетные комплексы Patriot на западном побережье страны.

Как передает газета Aftonbladet, американские ЗРК были развернуты в порту Гётеборге в рамках чрезвычайной операции. Представитель Вооруженных сил Швеции Тереза Фагерштедт отметила, , что западное побережье королевства «имеет стратегическое значение со всем транспортом, который туда заходит, поэтому крайне важно иметь возможность защититься от нападения с помощью этой системы»

Операция, выполненная боевой группой зенитного полка шведской армии Lv6 «является проверкой того, насколько быстро и эффективно подразделения могут действовать в критической ситуации», говорится в сообщении.

Напомним, ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон допустил, что ядерное оружие может быть размещено на территории страны в мирное время.