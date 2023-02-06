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НовостиВ мире6 февраля 2023 12:32

Швеция развернула ЗРК Patriot на западе страны

Крайне важно иметь возможность защититься от нападения с помощью этой системы, отметили в ВС королевства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Швеция развернула ЗРК Patriot на западе страны

Швеция развернула ЗРК Patriot на западе страны

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швеция развернула зенитные ракетные комплексы Patriot на западном побережье страны.

Как передает газета Aftonbladet, американские ЗРК были развернуты в порту Гётеборге в рамках чрезвычайной операции. Представитель Вооруженных сил Швеции Тереза Фагерштедт отметила, , что западное побережье королевства «имеет стратегическое значение со всем транспортом, который туда заходит, поэтому крайне важно иметь возможность защититься от нападения с помощью этой системы»

Операция, выполненная боевой группой зенитного полка шведской армии Lv6 «является проверкой того, насколько быстро и эффективно подразделения могут действовать в критической ситуации», говорится в сообщении.

Напомним, ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон допустил, что ядерное оружие может быть размещено на территории страны в мирное время.