Число жертв землетрясения в Сирии превысило 400 человек

Количество погибших при землетрясении в Сирии достигло 403 человек Фото: REUTERS

Продолжает увеличиваться официально подтвержденное число жертв страшного землетрясения в Сирии, которое произошло ранним утром в понедельник, 6 февраля 2023 года.

Заместитель главы Минздрава страны Ахмед Дмейрия уточнил, что количество погибших достигло 403 человек. Травмы получили еще 1284 человека. Слова замминистра приводит агентство SANA.

Напомним, российские спасатели готовы к вылету для оказания помощи властям Турции и Сирии по ликвидации последствий стихийного бедствия. В составе группировки семь кинологических расчетов и более 100 специалистов по проведению спасательных работ в зоне катастроф.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава турецкого Управления по ЧС республики Юнус Сезер сообщил, что крупное землетрясение на юго-востоке Турции унесло до 1014 жизней. Кроме того, разрушено 2824 здания.